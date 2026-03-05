В Киеве экс-чиновник предлагал мужчине сняться с воинского учета за $36 тысяч. Подробности и фото

В Киеве будут судить уже бывшего чиновника, который, по информации следствия, требовал деньги мужчины за исключение с воинского учета. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 36 тысяч долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

Осенью 2025 года следователи разоблачили незаконную деятельность уже экс-чиновника одного из государственных органов власти. Как установили правоохранители, злоумышленник обещал мужчине "решить вопрос" со снятием с воинского учета, повлияв на должностных лиц одного из столичных ТЦК и СП.

"В качестве оплаты этих "услуг" он требовал от "клиента" 36 тысяч долларов. Тогда правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения им вышеуказанной суммы средств", – уточнили в пресс-службе.

Тогда следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить чиновника Минобороны, который, по информации следствия, причастен к схеме уклонения от мобилизации. За 10 тысяч долларов США он устраивал призывников на критически-важное предприятие ради бронирования.

