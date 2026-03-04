За $10 тыс. устраивал призывников на предприятие ради бронирования: в Киеве будут судить чиновника Минобороны. Фото

В Киеве будут судить чиновника Минобороны, который, по информации следствия, причастен к схеме уклонения от мобилизации. За 10 тысяч долларов США он устраивал призывников на критически-важное предприятие ради бронирования.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Тогда злоумышленника задержали с поличным.

Что известно

"Деятельность" обвиняемого была разоблачена в сентябре 2025 года. Правоохранители установили, что работник Министерства обороны предлагал мужчинам призывного возраста за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов трудоустройство на предприятии, которое имеет право предоставлять бронирование от мобилизации.

"Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения указанной суммы средств от "клиента", – уточнили в пресс-службе.

Тогда должностному лицу было сообщено о подозрении – сейчас следствие по данному факту завершено, а обвинительный акт следователи направили в суд для рассмотрения по существу дела.

