В центре Киева задержали таксиста, который занимался сбытом наркотиков: сам развозил 'товар' клиентам. Фото

В Киеве на Печерске правоохранители задержали водителя службы такси, который, по информации следствия, причастен к сбыту наркотиков и психотропов. Злоумышленник лично развозил клиентам "товар", а также отправлял его по почте.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Задержали с поличным

По словам правоохранителей, поздно вечером на одной из улиц Печерского района они остановили Toyota, за рулем которого находился 50-летний мужчина. Он сообщил, что работает таксистом, а при осмотре авто оказалось, что в машине есть запрещенные вещества.

"Полицейские установили, что нарушитель – житель Киевской области, который совмещал работу в такси и продажу запрещенных веществ, которые он лично доставлял "клиентам" и сбывал через почтовые отделения. Во время следственных действий в арендованном автомобиле фигуранта было обнаружено полиэтиленовые пакеты с амфетамином и каннабисом, весы, мобильные телефоны, конверты для фасовки и около 12 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что во время обыска по месту жительства мужчины также был обнаружен и изъят пакет с засушенными грибами неизвестного происхождения, порошкообразные вещества и растения, по которым проводится экспертное исследование.

По факту незаконного хранения с целью сбыта наркотических или психотропных веществ (ч. 3 ст. 307 УК Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 900 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Троещине задержали 21-летнего студента, который, по информации следствия, сбывал наркотики своим однокурсникам. У "бизнесмена" нашли и изъяли пакеты с товаром.

