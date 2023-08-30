В Киеве доступ к укрытиям в учебных заведениях должен быть круглосуточным, – Кличко

Доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным. Такое решение принял Совет обороны Киева.

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Об этом глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Узнать информацию о городских объектах гражданской защиты можно, в частности, в приложении "Киев Цифровой".

"Доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным. Такое решение принял Совет обороны Киева. Беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева", – отметил Кличко.

Напомним, в столице обновили карту, благодаря которой можно узнать расположение укрытий в городе. Узнать информацию можно не только в приложении "Киев Цифровой", но и благодаря специально разработанному сайту.

Напомним, в Дарницком районе Киева тестируют автоматизированные укрытия. Они оборудованы дверью, которая в момент объявления воздушной тревоги будет самостоятельно открываться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице власти рассматривают подземные пространства и помещения как потенциальные укрытия. В частности, на тех локациях, где нужны новые подобные объекты в пешем доступе.

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