В Киеве обновили карту укрытий: как узнать информацию

В столице обновили карту, благодаря которой можно узнать расположение укрытий в городе. Узнать информацию можно не только в приложении "Киев Цифровой", но и благодаря специально разработанному сайту.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Граждане призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"В столице обновили карту укрытий. Карта доступна по ссылке и в приложении Киев Цифровой. Чтобы посмотреть карту в приложении, необходимо нажать "Больше сервисов" и в разделе "Безопасность" выбрать соответствующий пункт", – сообщили в пресс-службе.

В КГГА напомнили, что мобильное приложение "Киев Цифровой" предполагает доступ к карте укрытий даже офлайн – при отсутствии интернета. Чтобы воспользоваться сервисом вне сети, достаточно один раз зайти в приложение, когда есть интернет. Карта автоматически загружается в фоновом режиме.

Кроме того, там можно оставить отзыв об укрытии – сообщить, если в укрытии ненадлежащие условия или оно оказалось закрытым. Чтобы воспользоваться формой обратной связи, нажмите в информационной карточке "Сообщить о состоянии укрытия".

Напомним, в Дарницком районе Киева тестируют автоматизированные укрытия. Они оборудованы дверью, которая в момент объявления воздушной тревоги будет самостоятельно открываться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве власти рассматривают подземные пространства и помещения как потенциальные укрытия. В частности, на тех локациях, где необходимы подобные новые объекты в пешем доступе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!