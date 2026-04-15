В Киеве депутат из Закарпатья организовал схему заработка на уклонистах. Подробности и фото

Сотрудники СБУ совместно с ОГП разоблачили действующего депутата одного из райсоветов Закарпатской области, который переправлял уклонистов через государственную границу Украины. Злоумышленник работал в одном из военный вузов Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и области. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности Украины задержала депутата Тячевского районного совета Закарпатской области, который организовал схему незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, для прикрытия "бизнеса" 39-летний депутат устроился в одно из военных высших учебных заведений в Киеве. Он лично искал желающих выехать из страны, устанавливал с ними контакт и предоставлял консультации для избежания установленных законом ограничений.

Кроме того, злоумышленник на собственном авто перевозил уклонистов в приграничную область, прокладывал маршруты для пересечения государственной границы, а также координировал все этапы переправки через пограничный участок.

Кроме того, он организовывал временное проживание и питание, знакомил с алгоритмом поведения после незаконного пересечения государственной границы Украины. Стоимость такой "услуги" составляла 8 тысяч долларов США для одного человека.

Сотрудники СБУ задержали народного злоумышленника с поличным после получения вознаграждения от очередного "клиента". Задержанному сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители с поличным задержали помощников народных депутатов на схемах по уклонению от мобилизации. За свои "услуги" злоумышленники брали 16 тыс. долларов с человека.

