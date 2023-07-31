В Киеве будут судить чиновника КГГА, требовавшего от столичных перевозчиков многотысячные взятки

В Киеве будут судить чиновника Киевской городской государственной администрации. Мужчина требовал от столичных перевозчиков ежедневную плату, а в случае отказа угрожал препятствиями в работе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. В частности, стражи порядка задокументировали еще три факта передачи предпринимателям средств на общую сумму более $270 тыс.

"Один из заместителей начальника департамента транспортной инфраструктуры КГГА шантажировал столичных перевозчиков препятствиями в работе, если те не будут платить ему дань. Чиновник разработал схему, по которой перевозчики должны платить ежедневную фиксированную плату с каждого из сотен автобусов, выходивших на рейсы в Киеве. Его посредником стал знакомый, возглавлявший одно из госпредприятий столицы", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители зафиксировали, что чиновник требовал от совладельца трех киевских предприятий, перевозивших пассажиров $100 тыс. за беспрепятственную работу и еще $120 тыс. за продление 4 договоров на перевозку. При этом, согласно условиям военного положения, киевские власти должны были автоматически продлить действие этих договоров до конца войны. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве следователи сообщили о подозрении адвокату. Он побудил свою клиентку, являющуюся гражданкой РФ, дать взятку в 2,5 тыс. долларов США госслужащему в обмен за беспрепятственное получение вида на временное проживание на территории Украины.

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