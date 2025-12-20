В Киеве авто протаранило отбойник и подлетело на несколько метров: момент сняли на видео

В Оболонском районе Киева легковушка на большой скорости протаранила металлический отбойник. После столкновения автомобиль подлетел вверх на несколько метров и упал на крышу.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства аварии и ее причины установят правоохранители.

Машина буквально полетела

"Видео с моментом "каскадерского трюка" на улице Новоконстантиновской возле Feedom", – говорится в сообщении.

На опубликованной в соцсетях записи можно увидеть, что легковушка на скорости въезжает в металлический отбойник, который разделяет проезжую часть. В результате столкновения машина буквально подлетает на несколько метров вверх, в воздухе делает "кульбит", падает на дорогу крышей, после чего еще раз переворачивается и становится на колеса.

Пока официальной информации о ДТП от правоохранителей нет, как и сообщений о возможных пострадавших.

Ситуация с аварийностью

В Киеве на Броварском проспекте легковушка на скорости протаранила металлический отбойник. В результате ДТП длительное время было перекрыто движение транспорта на мосту Метро в обе стороны, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Набережном шоссе автомобиль BMW на скорости съехал с дороги и протаранил бетонный парапет подземного перехода. В результате ДТП один человек погиб, а еще трое были травмированы.

