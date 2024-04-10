В Киеве 9 апреля зафиксировали сразу два температурных рекорда: известны подробности

В Киеве во вторник, 9 апреля, климатологи зафиксировали сразу два температурных рекорда. Максимальная температура воздуха достигла 25,3°С и превысила показатель для этого дня 1972 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Такая погода соответствует началу июня.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 9 апреля в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Максимальная температура воздуха достигла 25,3°С, что на 1,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1972 года", – говорится в сообщении.

Как отметили в Укргидрометцентре, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для 9 апреля и составила 19,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1972 года на 1,9°С. По многолетним показателям она отвечает 7 июня.

Напомним, март 2024 года занял 12-е место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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