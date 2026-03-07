В Киеве 8 марта изменят работу наземного общественного транспорта: все подробности

В Киеве в воскресенье, 8 марта, временно изменят работу наземного общественного транспорта. Это связано с проведением массовых мероприятий в центре столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пассажиров призвали заблаговременно планировать свои поездки и учитывать временные изменения.

Что известно

"В воскресенье, 8 марта, в центральной части Киева временно изменит движение наземный общественный транспорт. Это связано с проведением массовых мероприятий в центре столицы, информируют в КП "Киевпастранс", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, в связи с этим с 11:00 ориентировочно до 13:00 с изменениями будут курсировать:

троллейбусы №№ 4, 5, 7, 8, 17;

автобусы №№ 109, 110, 111.

Кроме того, с 12:00 до ориентировочно 13:00 изменят движение еще несколько маршрутов:

Автобусы №№ 24, 62, 114, 118.

Чтобы узнать обо всех изменениях в движении общественного, перейдите по ссылке.

В КП "Киевпастранс" просят пассажиров заблаговременно планировать свои поездки и учитывать временные изменения в работе наземного общественного транспорта.

