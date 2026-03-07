В Киеве 8 марта изменят работу наземного общественного транспорта: все подробности
В Киеве в воскресенье, 8 марта, временно изменят работу наземного общественного транспорта. Это связано с проведением массовых мероприятий в центре столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пассажиров призвали заблаговременно планировать свои поездки и учитывать временные изменения.
Что известно
"В воскресенье, 8 марта, в центральной части Киева временно изменит движение наземный общественный транспорт. Это связано с проведением массовых мероприятий в центре столицы, информируют в КП "Киевпастранс", – говорится в сообщении.
Как уточнили в КГГА, в связи с этим с 11:00 ориентировочно до 13:00 с изменениями будут курсировать:
- троллейбусы №№ 4, 5, 7, 8, 17;
- автобусы №№ 109, 110, 111.
Кроме того, с 12:00 до ориентировочно 13:00 изменят движение еще несколько маршрутов:
- Автобусы №№ 24, 62, 114, 118.
Чтобы узнать обо всех изменениях в движении общественного, перейдите по ссылке.
В КП "Киевпастранс" просят пассажиров заблаговременно планировать свои поездки и учитывать временные изменения в работе наземного общественного транспорта.
