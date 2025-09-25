В Киеве 6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете. Подробности, фото и видео

В Днепровском районе Киева маленький мальчик устроил пожар в гипермаркете. Ребенок взял с прилавка зажигалку и поджег ею картонную коробку с креслом, в результате чего загорелось несколько стеллажей с товаром.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. На родителей малыша составили административные материалы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях, к ним поступило сообщение о пожаре в гипермаркете в Днепровском районе Киева, который оперативно потушили работники ГСЧС. Было установлено, что к возникновению возгорания причастен 6-летний посетитель магазина.

"Пока родители выбирали товары и оставили малолетнего сына без присмотра, он подошел к прилавку с зажигалками и взял одну из них, после чего поджег картонную коробку с креслом. Огонь мгновенно охватил еще несколько стеллажей с товарами, и в результате пожара магазин понес убытки на сумму более 30 тысяч гривен", – уточнили в полиции.

К счастью, никто из посетителей и персонала заведения не пострадал.

Полицейские провели с мальчиком профилактическую беседу и составили в отношении его родителей административные материалы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей (ч. 1 ст. 184 КУоАП).

