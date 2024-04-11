В Киеве 10 апреля зафиксировали сразу три температурных рекорда: известно подробности

В Киеве в среду, 10 апреля, зафиксировали сразу три погодных рекорда. В частности, максимальная температура воздуха достигла 26,0°С, что на 1,9°С выше предыдущего рекордного показателя 1973 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В столице два дня подряд сохранялась летняя погода.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 10 апреля в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Минимальная температура воздуха в столице оказалась в этот день, ведь она не опустилась ниже 14,1°С. Предыдущее рекордное значение 2016 превышено на 1,3°С", – рассказали климатологи.

Максимальная температура воздуха 10 апреля достигла 26,0°С, что на 1,9°С выше предыдущего рекордного показателя 1973 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений в этот день и составила 20,6°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 2,9°С, а климатическую норму – на 12,1°С.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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