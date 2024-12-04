Более 30 грн: в Киевском метрополитене назвали себестоимость одной поездки

Себестоимость одной поездки для одного пассажира в метро Киева составляет 36,90 грн. Соответствующие расчеты произведены по состоянию на 2024 год.

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Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает Суспільне. Тарифы устанавливает исполнительный орган Киевгорсовета (КГГА).

Так, как отметили в столичной подземке в соответствии с отчетом о финансовых результатах, за 9 месяцев работы убыток "Киевского метрополитена" составляет 3 069 752 тыс. рублей. грн. При этом себестоимость перевозки одного пассажира составляет 36,90 грн.

Стоит добавить, что сейчас одна поездка в столичной подземке стоит 8 гривен.

Напомним, в метро Киева опровергли информацию о якобы подтоплении станции "Демеевская". Она продолжает работать как укрытие, так и в режиме перевозок.

В сентябре была полностью возобновлена работа столичного метро на синей ветке подземки. Ремонт на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" был завершен вовремя, как и анонсировали городские власти.

Как сообщал OBOZ.UA, в метро Киева на маршрут вышел третий поезд из вагонов, которые город получил от Варшавы. В настоящее время продолжаются работы над формированием еще одного.

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