Кличко показал новый поезд метро, сформированный из польских вагонов. Подробности и фото

На зеленой линии метро Киева на маршрут вышел третий поезд из вагонов, полученных городом от Варшавы. В настоящее время продолжаются работы над формированием еще одного.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. В целом специалисты столичной подземки адаптировали 16 из 60 польских вагонов.

"Сегодня на маршрут зеленой ветки столичного метро вышел уже третий поезд из вагонов, полученных Киевом от Варшавы. Проехался в нем. Вагоны хорошие и комфортабельные. Напомним, первый такой поезд выехал на маршрут киевского метро в ноябре 2023 года, второй – в апреле этого года. Поезда курсируют исправно, в установленных графиках и регулярно проходят все плановые смотры. Всего в 2023 году в качестве благотворительной помощи столица Польши передала Киеву 60 вагонов метро", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, специалисты Киевского метрополитена осуществляют необходимые экспертизы вагонов. И часть используют как технические доноры для капремонтов вагонов киевской подземки. А часть – адаптируют и добавляют в подвижной состав столичного метро.

Кличко уточнил, что в частности, уже продолжаются работы по формированию четвертого поезда. Всего специалисты предприятия адаптировали 16 из 60 варшавских вагонов.

"И продолжают работу, ведь большое количество вагонов в хорошем техническом состоянии. Спасибо за помощь польским друзьям и, в частности, мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому!" – резюмировал столичный мэр.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 12 сентября, была полностью возобновлена работа метро на синей ветке подземки. Ремонт на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" был завершен вовремя, как и анонсировали городские власти.

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