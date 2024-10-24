В КГГА рассказали, сколько продлятся и когда начнутся осенние каникулы в школах Киева

Осенние каникулы в школах Киева в этом году начнутся 28 октября. Они продлятся неделю – до 3 ноября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Детсады и заведения внешкольного образования будут работать с учетом норм безопасности.

"Осенние каникулы для столичных школьников начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября. Для учащихся во время каникул организуют работу кружков и компенсаторные занятия по разным предметам", – говорится в сообщении.

В то же время заведения дошкольного и внешкольного образования во время каникул продолжат работу, учитывая ситуацию с безопасностью и придерживаясь алгоритма действий в случае объявления воздушной тревоги.

В КГГА добавили, что для учителей подготовили вебинары по повышению профессионального мастерства, практики по поддержанию ментального здоровья и тренинги по домедицинской подготовке.

Как сообщал OBOZ.UA, школьников не будут штрафовать за русский язык во время пребывания в школе. Об этом отметила народный депутат и секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

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