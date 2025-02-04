В КГГА рассказали, сколько новогодних деревьев в Киеве сдали на экологическую утилизацию

Жители Киева принесли в пункты приема более 8,6 тыс. новогодние деревья. Елки и сосны можно было сдать на утилизацию со 2 по 31 января включительно.

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Об этом рассказал директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный, сообщили в пресс-службе ведомства. Щепа от деревьев используется для зеленого хозяйства.

"В этом году киевляне принесли на экологическую утилизацию более 8,6 тыс. хвойных деревьев. В лидерах по количеству принесенных в пункты елок и сосен – Дарницкий, Днепровский и Святошинский районы столицы. Спасибо киевлянам за сознательное решение подарить своим новогодним деревьям вторую жизнь, отдав их на экологическую утилизацию", – сказал Александр Возный.

В этом году в городе было значительно увеличено количество пунктов приема хвойных деревьев с 44 до 78. Кроме коммунальных предприятий, они находились в столичных парках и скверах.

В департаменте добавили, что, хотя городские пункты приема новогодних деревьев уже прекратили свою работу, возможность отдать елку или сосну на экологическую утилизацию сохраняется.

"Киевляне, которые не успели воспользоваться услугой, могут это сделать, посетив рабочее время производственными базами районных КП УЗН, а также лесопарковых хозяйств столицы", – подчеркнул Юрий Бахмат.

Карта с точками, где можно утилизировать новогодние деревья.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в Гидропарке появились первые подснежники. Из-за теплой погоды они начали цвести на две недели раньше, что является абсолютным рекордом.

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