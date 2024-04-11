В КГГА рассказали, будут ли в этом году запускать в Киеве крупнейшие фонтанные комплексы столицы

В Киеве в этом году, как и в предыдущие, не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы столицы, расположенные в центре. Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на Майдане Незалежности и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд". Их обслуживание будет производиться в текущем режиме.

Так, по словам коммунальщиков, в этом году, как и в предыдущие, не будут включать самые большие фонтанные комплексы столицы.

"Речь идет о 8 масштабных и энергозатратных фонтанных комплексах, имеющих мощное насосное оборудование, а именно: фонтаны "Великий", "Каскадный" и "Малые" на Майдане Незалежности, фонтан "Учредители Киева" на нечетной стороне ул. Крещатик, фонтан "Водяной шар" на Майдане Незалежности (нечетная сторона ул. Крещатик), фонтан "Крещатик" на ул. Крещатик, 25, фонтан на ул. Большая Васильковская, 119-121, фонтаны в акватории Русановского канала", – рассказали в КГГА.

В пресс-службе подчеркнули, что это решение обусловлено необходимостью экономии. Однако их обслуживание "Киевводфонд" осуществляет в текущем режиме, независимо от того, работают ли они. Поскольку фонтаны имеют сложное технологическое строение и оборудование.

Вместе с тем, для горожан и гостей Киева в парках и скверах будут работать локальные фонтаны, работу которых обеспечивают районные "Зеленбуди". Они более экономны с точки зрения потребления электроэнергии.

В целом в 2024 году на территории зеленых зон планируется запуск 25 фонтанов. Традиционно они приступят к работе в первой половине мая, а завершат в конце сентября. Чтоб. Узнайте, где будут работать фонтаны, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с наступлением тепла начинают цвести тюльпаны. Пока их можно увидеть в центре города, в частности на Майдане Незалежности и Европейской площади.

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