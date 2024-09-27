В КГГА рассказали о состоянии восстановленного тоннеля метро Киева между станциями 'Демеевская' и 'Лыбидская'

В Киеве специалисты проводят постоянное наблюдение за восстановленным участком столичного метро "Демеевская" – "Лыбидская". В течение всего времени эксплуатации никаких отклонений не установлено.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен". Ремонт перегона длился 9 месяцев.

Как напомнили в КГГА, в первой половине сентября было возобновлено движение поездов на участке между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" после проведенных восстановительных работ. В настоящее время на этом участке подрядная организация вместе со специалистами столичной подземки проводит усиленный постоянный надзор и геодезический мониторинг, а также маркшейдерские замеры. Это будет продолжаться в течение двух месяцев.

"Киевский метрополитен" сообщает, что на сегодняшний день пассажирские перевозки Оболонско-Теремковской линией метрополитена осуществляются в обычном режиме, в частности на восстановленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" – "Лыбидская". Движение поездов и перевозки пассажиров организованы с соблюдением правил безопасности", – отметили в пресс-службе.

На протяжении всего времени эксплуатации отремонтированного перегона никаких отклонений не установлено. В то же время, по рекомендациям подрядчика, на время усиленного надзора за состоянием туннельных сооружений после восстановительных и строительных работ для электропоездов на этом участке установлена скорость 40 км/ч с последующим ее увеличением в течение первых 180 дней эксплуатации тоннеля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 12 сентября, была полностью возобновлена работа метро на синей ветке подземки. Ремонт на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" был завершен вовремя, как и анонсировали городские власти.

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