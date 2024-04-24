В КГГА рассказали, когда планируют завершить работы на улице Богатырской и Дегтяревском путепроводе

В Киеве планируются, что в мае будет открыто движение транспорта по улице Богатырская. Кроме того, ко Дню города ожидается, что завершатся работы на Дегтяревском путепроводе.

Об этом рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, передает Телеканал Киев. Кроме того, в этом году хотят приступить к противоаварийным работам на мосту Метро.

"По состоянию на сегодняшний день мы продолжаем работы дороги по улице Ивасюка – идут заключительные работы. Также на улице Липковского продолжается облагораживание улицы, установка тротуаров, обустройство велодорожек", – рассказал Кандибор.

Кроме того, по его словам, завершающие работы продолжаются по проспекту Воздушных сил, на киевском полукольце Т 1027 (Кольцевая дорога).

"В мае в Киеве открывается движение по Полярной и Богатырской – прямое, через улицу Богатырскую, чтобы иметь возможность завершить в полном объеме работу по съездам по этой развязке на Богатырскую. То есть в мае будет открытие движения через Богатырскую. В полном объеме съезды, контактная сеть и троллейбусы начнут работать в сентябре", – уточнил Кандибор.

Он добавил, что ко Дню города будут завершены работы и на Дегтяревском путепроводе.

Как сообщал OBOZ.UA, в КП "Киевский метрополитен" подчеркнули, что в настоящее время никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" не запланировано. Согласно проекту, плановый капитальный ремонт тоннелей между ними будут проводить без остановки движения поездов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!