Доверяйте официальным источникам информации: в КГГА рассказали, будут ли закрывать еще станции на синей линии метро

В КП "Киевский метрополитен" подчеркнули, что пока никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайная" не запланировано. Согласно проекту, плановый капитальный ремонт тоннелей между ними будут проводить без остановки движения поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на столичную подземку. Станции были введены в эксплуатацию 44 года тому назад.

"КП "Киевский метрополитен" отмечает, что пока никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайная" не запланировано. В соответствии с состоявшимся в ноябре 2023 года тендером по разработке проектной документации прорабатывается рабочий проект планового капитального ремонта (тоннелей. – Ред.) между этими станциями без остановки движения поездов. Однако окончательные проектные решения будут определены после прохождения государственной экспертизы", – сообщили в пресс-службе.

В столичной подземке напомнили, что станции синей линии метро "Почайная" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году. Из-за их физического износа возникла потребность в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля между ними.

На сегодняшний день все станции и перегонные тоннели киевского метрополитена работают в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.

"Коммунальное предприятие заранее будет информировать пассажиров о начале капитальных ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метрополитена. "Киевский метрополитен" призывает не манипулировать на теме работы столичной подземки и доверять официальным источникам информации", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжаются работы по изъятию грунта в котловане возле станции метро "Демеевская", где обнаружили трещину в тоннеле подземки. Специалисты делают все возможное, чтобы возобновить движение поездов в конце лета.

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