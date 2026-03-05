В КГГА рассказали, будут ли весенние каникулы в школах Киева

В Киеве весенние каникулы в школах начнутся 23 марта и продлятся неделю. На это время также будут работать учреждения внешкольного образования.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На это время для учеников организуют, в частности, кружки и информационно-образовательные мероприятия.

Что известно

Так, в городской власти проинформировали, что в этом году весенние каникулы в столичных школах продлятся с 23 по 29 марта.

"Решение о сохранении весенних каникул – это согласованная позиция всей образовательной команды города. Когда в феврале восстанавливали образовательный процесс после вынужденных каникул, этот вопрос обсуждали с образовательным сообществом столицы, в частности с Ассоциацией директоров школ Киева", – отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам во время каникул для школьников организуют:

знаниевые кружки;

компенсаторные занятия;

информационно-образовательные и воспитательные мероприятия.

Также будут работать учреждения внешкольного образования. Учебный процесс после каникул продолжится в соответствии с образовательными программами и с учетом ситуации с безопасностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине весенние каникулы в 2026 году в школах запланированы в конце марта. При этом отменить отдых могут в тех заведениях, где были продлены зимние каникулы из-за погодных условий.

