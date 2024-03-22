В КГГА предупредили о временном ухудшении качества воздуха в Киеве, что известно. Карта

В Киеве по состоянию на утро 22 марта наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Фиксируется повышение концентрации пыли.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы рекомендовали, в частности, ограничить пребывание на улице.

"В Киеве по состоянию на утро 22 марта наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной являются метеорологические условия (в том числе очень низкая скорость ветра), способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", – говорится в сообщении.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха жителям столицы рекомендовали:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке, а также в приложении " Киев Цифровой ".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в пятницу, 22 марта, переменная облачность, без осадков, по области ночью и утром местами туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

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