В КГГА объяснили, почему в Киеве система теплоснабжения работает на минимальных параметрах

Из-за температуры воздуха на сегодняшний день в Киеве система теплоснабжения работает на минимально допустимых параметрах. Это позволяет не допустить охлаждения домов, если бы они вообще оставались без тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Отапливаемый сезон в городе начался 9 октября.

"На сегодняшний день система теплоснабжения Киева работает на минимально допустимых параметрах, учитывая внешнюю температуру воздуха. Это позволяет не допустить охлаждения домов, если бы они вообще оставались без тепла", – сообщили в пресс-службе.

В КГГА отметили, что большинство столичного жилищного фонда, а также все учебные заведения, оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Они предусматривают оперативную регулировку теплоносителя, а также автоматически ограничивают подачу тепла в теплые дни. К примеру, в школах на время каникул отопление будет приостановлено.

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Напомним, в понедельник, 9 октября, столица начала подключать к теплу по заявкам руководителей объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады. Кроме того, в Киеве с понедельника, 16 октября, начали подключать к отоплению жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев и в этом отопительном сезоне не повышал тариф на теплоснабжение. Столица просит жителей города своевременно платить за предоставленные коммунальные услуги, потому что от этого зависит стабильная работа жилищно-коммунального хозяйства.

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