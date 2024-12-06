В Карпатах спасатели разыскали туристов из Киева, заблудившихся вблизи Буковеля. Фото

Спасатели Ивано-Франковской области помогли двум туристам из Киева, заблудившимся во время спуска с горы Хомяк в Карпатах. Событие произошло недалеко от села Поляница (курорт Буковель).

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Прикарпатья. Жителям столицы ничего не угрожает.

По словам спасателей, позвонила девушка, 1997 года рождения, и сообщила, что она вместе со своим товарищем, 2002 года рождения, заблудились во время спуска с горы Хомяк вблизи села Поляница, Поляницкой территориальной громады, Надворнянского района.

"Спасатели оперативно установили координаты туристов, поддерживали с ними связь и вскоре прибыли на место и сопровождали их в село Поляница Поляницкого территориального общества, откуда молодые люди на своем собственном автомобиле направились к месту жительства", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Ивано-Франковской области спасатели разыскали заблудившуюся в горах женщину. Киевлянка совершала спуск от озера Неистовое до урочища Заросляк, но потеряла ориентир.

Как сообщал OBOZ.UA, горные спасатели двух областей пришли на помощь туристке из Киева. Женщине стало плохо во время путешествия по Черногорскому хребту в Карпатах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!