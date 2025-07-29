Мэра Ирпеня Маркушина лишили полномочий. Подробности
В Ирпене Киевской области во вторник, 29 июля, городской совет проголосовал за досрочное прекращение полномочий мэра Александра Маркушина. В.о. городского головы назначена секретарь горсовета Анжела Макеева.
Об этом Маркушин сообщил в своем Telegram-канале. Он добавил, что из-за этого обратится с иском в суд.
Что известно
"Сегодня, 29 июля 2025 года, в Украине оккупирован еще один город – город-герой Ирпень. Всем защитникам Ирпеня, Вооруженным силам и Главному управлению разведки, которые освобождали город от российских оккупантов, сегодня – плевок в лицо", – написал Маркушин.
По его словам представители Ирпенской общины не смогли попасть на сессию горсовета, из-за того, что правоохранители и "титушки" не пустили их.
По его словам в то время, когда нужно строить линии обороны в Киевской области, депутаты объявить недоверие легитимному мэру Ирпеня.
"Гауляйтером Ирпенской народной республики самопровозгласили секретаршу Анжелу Макееву", – добавил Маркушин.
Как сообщило Суспільне, со своей стороны Макеева отметила, что ее кандидатуру на должность и.о. городского головы поддержали 29 депутатов, один был против и еще один воздержался. Эти обязанности она будет выполнять до выборов нового мэра.
По ее словам, когда городской голова еще не был отстранен постановлением суда, то Маркушин "перестал сотрудничать с депутатским корпусом".
"Он начал подделывать документы, блокировать работу, единолично принимать решения. В течение года мы пытались вести диалог. Решение об отстранении приняли, чтобы город работал", — сказала Макеева.
Что предшествовало
Суд 24 января избрал меру пресечения городскому голове Ирпеня Александру Маркушину, которого подозревают в незаконном пересечении государственной границы в августе 2022 года. Сам мэр назвал дело против себя "заполитизированным и заказным"
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. Руководитель и врачи коммунального медучреждения за деньги оформляли инвалидность военнообязанным мужчинам.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!