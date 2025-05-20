В детсаду Киева зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции: что известно

В Днепровском районе Киева в одном из детсадов зарегистрировано четыре случая острой кишечной инфекции среди воспитанников. Дети госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. Причина заболевания пока не установлена.

"19 мая в городе Киеве зарегистрировано 4 случая острой кишечной инфекции среди воспитанников одного из дошкольных учебных заведений Днепровского района. Все больные госпитализированы в медицинские учреждения столицы и проходят бактериологическое обследование на кишечную группу инфекций", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что уже начато эпидемиологическое расследование для выяснения источника и причин вспышки. Кроме того, о случаях заболевания было проинформировано ГУ Госпродпотребслужбы Киева и Департамент здравоохранения КГГА.

Острые кишечные инфекции – одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Обычно ОКИ вызваны бактериями или вирусами, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или водой.

Они передаются через употребление зараженной пищи и воды, во время купания в загрязненных водоемах, через грязные руки и предметы быта. Чаще всего возбудители кишечных инфекций находятся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве зафиксировали рост уровня заболеваемости гепатитом А. В больницы города были госпитализированы как взрослые, так и дети.

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