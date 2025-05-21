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В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
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В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото

В Украине в среду, 21 мая, отмечают новый государственный праздник в честь культурного многообразия. Именно поэтому в ботаническом саду имени Николая Гришко был заложен сад этнических меньшинств и сообществ.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Праздник был утвержден Указом президента Украины от 27 декабря 2024 года.

Так, 21 мая в Украине впервые отмечают День межнационального согласия и культурного разнообразия. В честь этого в ботаническом саду имени Гришко был заложен сад этнических меньшинств и сообществ. Более 20 деревьев высадили на одном из склонов сада, который теперь станет местом празднования этого дня. Каждое сообщество выбирало собственное дерево, которое посадили на склонах.

В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото
В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото
В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото

Праздник был утвержден Указом президента Украины от 27 декабря 2024 года. Этот день призван почтить уникальный вклад национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов в общеукраинскую культурную сокровищницу на протяжении веков.

В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото
В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото
В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото

Единство в разнообразии, которое символизирует это празднование, выдержало испытание историей и российско-украинской войной, в которой враг пытался расколоть Украину по этническим и конфессиональным линиям.

В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото
В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото
В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото

Как отметили участники праздника, нынешний лозунг – "У каждого – свой голос, но сердце у нас одно" – подчеркивает уникальность каждого народа, языка, культуры, но также и нашу общую любовь к Украине.

В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в честь Дня Национальной гвардии Украины переодели скульптуры маленьких основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбедь. В частности, на мальчиках можно увидеть вышиванки, береты и штаны с пикселем НГУ.

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