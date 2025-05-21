В честь Дня межнационального согласия в Киеве заложили сад этнических меньшинств и сообществ. Подробности и фото

В Украине в среду, 21 мая, отмечают новый государственный праздник в честь культурного многообразия. Именно поэтому в ботаническом саду имени Николая Гришко был заложен сад этнических меньшинств и сообществ.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Праздник был утвержден Указом президента Украины от 27 декабря 2024 года.

Так, 21 мая в Украине впервые отмечают День межнационального согласия и культурного разнообразия. В честь этого в ботаническом саду имени Гришко был заложен сад этнических меньшинств и сообществ. Более 20 деревьев высадили на одном из склонов сада, который теперь станет местом празднования этого дня. Каждое сообщество выбирало собственное дерево, которое посадили на склонах.

Праздник был утвержден Указом президента Украины от 27 декабря 2024 года. Этот день призван почтить уникальный вклад национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов в общеукраинскую культурную сокровищницу на протяжении веков.

Единство в разнообразии, которое символизирует это празднование, выдержало испытание историей и российско-украинской войной, в которой враг пытался расколоть Украину по этническим и конфессиональным линиям.

Как отметили участники праздника, нынешний лозунг – "У каждого – свой голос, но сердце у нас одно" – подчеркивает уникальность каждого народа, языка, культуры, но также и нашу общую любовь к Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в честь Дня Национальной гвардии Украины переодели скульптуры маленьких основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбедь. В частности, на мальчиках можно увидеть вышиванки, береты и штаны с пикселем НГУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!