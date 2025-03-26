Скульптуры малышей – основателей Киева переодели в честь Дня Нацгвардии Украины. Подробности и фото

В Киеве в честь Дня Национальной гвардии Украины переодели скульптуры маленьких основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди. В частности, на мальчиках можно увидеть вышиванки, береты и брюки с пикселем НГУ.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры расположены на почтовой площади столицы.

"Друзья, с днем Национальной Гвардии Украины! К празднику совместно с Русланом Музычуком, Марией Шамедько, Светланой Потийчук, Екатериной Щербиной "Малышей основателей Киева" переодели в тематическую одежду, вышиванки, береты, брюки с пикселем национальной гвардии", – говорится в сообщении.

Национальная гвардия Украины – предназначена для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств. День НГУ отмечается 26 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Национальная гвардия Украины". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из сплава на основе цинка с никелевым покровом и посвящена нацгвардейцам.

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