Почти слились с рельефом: в Чернобыльской зоне нашли окопы времен Второй мировой войны. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения специалисты, при обследовании территории, обнаружили полевые укрепления времен Второй мировой войны. Ими оказалась линия окопов длиной 200 метров, которая уже почти слилась с рельефом местности

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сейчас эти фотрификационные сооружения активно используют животные и муравьи.

"Представители СМИ часто спрашивают нас о последствиях оккупации 2022 года, но зона отчуждения сохраняет следы и значительно более давних событий. При обследовании территории вблизи села Новоселки (Корогодское природоохранное научно-исследовательское отделение) сотрудники научного отдела наткнулись на полевые укрепления времен Второй мировой войны. Это линия окопов длиной около 200 метров, которая сейчас уже почти слилась с рельефом местности", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Заповеднике, природа Зоны постепенно отвоевывает свое – оползни, растительность и дикие животные меняют очертания бывших траншей.

Так, один из окопов стал пристанищем для лисы, которая устроила в его стене нору. А муравьи возвели муравейник на бруствере, некогда служившем элементом фортификационного сооружения.

"Жизнь продолжается, оставляя поверх старых шрамов новые следы", – констатировали специалисты Заповедника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили редкое многолетнее растение орхидею – любку двулистную. В древности ему приписывали магические свойства, а из его клубней знахари готовили любовные напитки.

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