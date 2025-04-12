В Чернобыльской зоне открыли солнечную электростанцию: имеет мощность в 763 кВт. Фото и видео

В Чернобыльской зоне отчуждения в субботу, 12 апреля, открыли солнечную электростанцию. Она имеет мощность в 763 кВт и занимает площадь более 3 тысяч квадратных метров.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Проект был реализован в рамках целевых экологических (зеленых) инвестиций.

В Зоне отчуждения открыли солнечную электростанцию, установленную в отселенном городе Чернобыле. На церемонии открытия присутствовал посол Испании в Украине – именно правительство этой страны помогло построить объект. Станция имеет мощность в 763 кВт, состоит из 2244 солнечных модулей и занимает площадь в 3041 кв. м.

"Выбрали этот участок из-за возможности быстро подключить к сети станцию. Мы готовим еще одно открытие станции на 2 мВт. Ее основной задачей будет обслуживание Чернобыльской зоны отчуждения – объекта "Укрытие", хранилищ ядерного топлива", – уточнила глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

Электростанция уже подключена к объединенной энергетической системе Украины. Сейчас она выдает 35% своей мощности из-за пасмурного дня.

Как сообщал OBOZ.UA, тариф на электроэнергию в Украине с 1 мая не изменится. За каждый кВт*ч придется платить 4,32 грн. И хотя тариф для населения согласно действующему постановлению должен действовать только до конца апреля, в правительстве уже заявили, что стоимость тока не будет расти.

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