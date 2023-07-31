В Броварах начал действовать интерактивный "Мемориал памяти". Фото

В Броварах Киевской области начал работу интерактивный "Мемориал памяти". В нем представлена информация о местных жителях, отдавших жизнь в борьбе с российскими оккупантами, защищая свободу и независимость Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Броварской территориальной громады. Специальная стела установлена в местном парке.

"28 июля в парке "Победа" начал работу интерактивный "Мемориал памяти", в котором представлена информация о жителях нашей общины, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость Украины от посягательств российских агрессоров", – сообщили в пресс-службе.

В Мемориал занесена информация о 60 защитниках, семьи которых дали согласие на обнародование информации и фото.

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности, 29 июля почтили память воинов, погибших во время устроенного россиянами теракта в Еленовской колонии. В этот день год назад оккупанты взорвали один из бараков колонии, куда перед тем переместили пленных украинских воинов, преимущественно из рядов полка "Азов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области установили инсталляцию в память о погибших от рук оккупантов. На ней отчеканены имена 501 жертвы войск страны-агрессорки РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!