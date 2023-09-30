В 1966 году в депо Киева был создан первый в мировой практике троллейбусный "поезд". Фото и история

В Киеве в 1966 году главный инженер депо №2 Владимир Веклич ради эксперимента впервые в мировой практике сцепил два троллейбуса в поезд. Эксперимент оказался очень удачным и вскоре такая практика применялась по всему бывшему Советскому Союзу.

История и фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В Украине последний "поезд" перестали эксплуатировать только в 2008 году.

"В 1966 году главный инженер нового в то время депо № 2 (на Шулявке) Владимир Веклич ради эксперимента впервые в мировой практике сцепил два троллейбуса в поезд. Эксперимент оказался удачным, и вскоре по этому принципу ("системой многих единиц") стали массово сцеплять троллейбусы Шкода-9Тр чешского производства, и продолжалось это почти 30 лет – до 1994 года", – рассказали авторы проекта.

Видео дня

Троллейбусные поезда – это чисто киевское изобретение. Первые "сцепки" были опробованы еще на машинах МТБ-82Д, затем стали сцеплять между собой и Skoda 9Tp. Киевская практика широко применялась по всему бывшему Советскому Союзу.

При использовании в системе многих единиц емкость троллейбуса увеличивалась ровно вдвое. Водитель оставался один. Штанги использовались только на одной из машин, обычно на другой. Троллейбусные сцепки начали вытесняться с появлением шарнирно-сочлененных троллейбусов. Они были более простыми в обслуживании, потребляли меньше энергии, были более маневровыми.

Троллейбусные сцепки исчезли с улиц в основном до конца 1990-х гг. В Киеве последний поезд расцепили в 1994 г., в Харькове – 1995 г., в Алчевске – 2000 г., в Николаеве – 2001 г., в Херсоне – 2002 г. , в Одессе – 2006 г. В Донецке эксплуатация двух последних троллейбусных поездов ЗиУ-9 завершилась в 2008 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины – Закарпатья. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!