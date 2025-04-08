Узнать невозможно: как выглядел Крещатик в Киеве в 1872 году. Уникальное фото

Согласно некоторым данным, первое фото Крещатика в Киеве датировано концом 1850-х – началом 1860-х годов. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть главу улицы страны, которой она была в 1872 году.

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Снимок опубликовали на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook. К сожалению, ни одно из зданий на фотографии не сохранилось до наших дней.

Крещатик, 1872 год. Так выглядела главная улица города 153 года назад", – говорится в сообщении.

Благодаря опубликованному фото мы можем узнать, что раньше главная улица Украины была гораздо уже, чем в наши дни. Особенно это касается ее пешеходной части. Тогда здесь преобладала двух-трехэтажная застройка.

Крещатик – главная улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Начинается с Европейской площади, проходит через Майдан Незалежности и оканчивается Бессарабской площадью. Отсчет истории Крещатика как городской улицы многие исследователи начинают с 1797 года, когда в Киев из города Дубна перевели контрактовую ярмарку.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 36 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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