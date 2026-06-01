Могут ли кредиты или больничный стать основанием для запрета выезда за границу: объяснение

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что наличие кредита или больничного не запрещает покидать страну. Во время прохождения контроля пограничники проверяют только документы, которые определены законом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД. Однако, как говорят в ведомстве, пограничники могут временно ограничить выезд в отдельных случаях.

Можно ли выехать за границу если есть кредит или больничный

При пересечении границы кредитные истории граждан пограничники не проверяют. Кроме того, на это не влияет ни наличие кредитов, ни рассрочек или ипотек.

Это также касается и пребывания на больничном. Листки временной нетрудоспособности пограничники тоже не проверяют, и таким образом такие обстоятельства не могут быть основанием для отказа выехать за границу.

В то же время право гражданина Украины на выезд могут временно ограничить в следующих определенных случаях:

в отношении него согласно уголовному законодательству, применена мера пресечения , запрещающая выезжать за границу;

, запрещающая выезжать за границу; гражданин осужден за совершение уголовного преступления ;

; он уклоняется от выполнения обязательств , возложенных на него решением суда, подлежащим принудительному исполнению в порядке, согласно закону;

, возложенных на него решением суда, подлежащим принудительному исполнению в порядке, согласно закону; он находится под административным надзором полиции ;

; из-за решения суда или постановления Государственной исполнительной службы в частности из-за длительной неуплаты алиментов ;

или постановления Государственной исполнительной службы в частности из-за ; если гражданина разыскивают правоохранительные органы ;

; из-за отсутствия всех необходимых документов, которые дают право пересекать границу.

Кроме того, МВД отмечает, что пограничники могут отказать в выезде исключительно по основаниям, которые прямо определены законодательством.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы могут самостоятельно проверить, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу. Сделать это можно в режиме реального времени с помощью онлайн-сервиса "Личный кабинет", который недавно запустила ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 20 мая вступили в силу изменения в правила пересечения государственной границы, которые отменяют ограничения на выезд для всех женщин-чиновниц. То есть любые женщины, работающие в государственном секторе, с сегодняшнего дня смогут выезжать за границу.

