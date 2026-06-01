Налоговая взялась за курорты Буковель и Яремче: какие схемы нашли
Налоговая служба начала активно бороться с теневыми схемами Прикарпатья – только за первые четыре месяца 2026 года проведено более 200 проверок в Буковеле и Яремчанщине. Оказалось, что местные бизнесы не проводят расчеты через регистраторы, не выдают чеки покупателям, продают неучтенные и подакцизные товары без лицензии.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе. Отмечается, что только в январе-апреле официальная выручка на курортах Прикарпатья превысила 5 млрд грн – это на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но параллельно налоговики зафиксировали масштабные нарушения в местном бизнесе.
Результаты проверок
С начала года налоговики провели 211 фактических проверок субъектов хозяйствования на курортах области. Результаты оказались показательными:
- доначислено 7,3 млн грн штрафов;
- выявлено 46 неоформленных работников;
- изъято алкоголя на 126,7 тыс. грн и никотиносодержащих жидкостей на более 18 тыс. грн;
- зафиксированы случаи работы без государственной регистрации – отель, пункт обмена валют и торговый павильон.
Самые распространенные нарушения:
- непроведение расчетов через регистраторы;
- невыдача фискальных чеков установленного образца;
- реализация неучтенных товаров;
- продажа подакцизной продукции без лицензий.
Одним из самых эффективных инструментов контроля стал хронометраж хозяйственных операций в заведениях, декларировавших минимальные выручки. Во время таких мероприятий объемы операций через РРО/ПРРО в среднем возрастали на 20% – что свидетельствует о существенном занижении реальных доходов.
Самые резонансные случаи
Отмечается, что проверки проводились в том числе в выходные дни и охватили заведения на верхних станциях подъемников и перекрестках горнолыжных трасс. В результате работы сотрудники ДПС обнаружили таких нарушителей:
- гостинично-ресторанный комплекс со СПА – 11 неоформленных работников, продажа алкоголя без лицензии, нарушения при выдаче чеков. Ожидаемая сумма штрафов – более 250 тыс. грн;
- ресторан на территории Буковеля – расчеты через отмененный РРО, продажа подакцизной продукции без надлежащего отражения в чеках. Ожидаемая сумма штрафов – более 300 тыс. грн;
- магазин – сразу 5 нарушений: невыдача чека, отсутствие акцизных марок в чеке, безлицензионная деятельность, реализация неучтенного товара и неоформленный работник. Изъято более 470 бутылок алкоголя без акцизных марок на сумму более 125 тыс. грн. Ожидаемая сумма штрафов – более 700 тыс. грн.
