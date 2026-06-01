Налоговая взялась за курорты Буковель и Яремче: какие схемы нашли

Налоговая служба начала активно бороться с теневыми схемами Прикарпатья – только за первые четыре месяца 2026 года проведено более 200 проверок в Буковеле и Яремчанщине. Оказалось, что местные бизнесы не проводят расчеты через регистраторы, не выдают чеки покупателям, продают неучтенные и подакцизные товары без лицензии.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе. Отмечается, что только в январе-апреле официальная выручка на курортах Прикарпатья превысила 5 млрд грн – это на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но параллельно налоговики зафиксировали масштабные нарушения в местном бизнесе.

Результаты проверок

С начала года налоговики провели 211 фактических проверок субъектов хозяйствования на курортах области. Результаты оказались показательными:

доначислено 7,3 млн грн штрафов;

штрафов; выявлено 46 неоформленных работников;

неоформленных работников; изъято алкоголя на 126,7 тыс. грн и никотиносодержащих жидкостей на более 18 тыс. грн ;

и никотиносодержащих жидкостей на более ; зафиксированы случаи работы без государственной регистрации – отель, пункт обмена валют и торговый павильон.

Самые распространенные нарушения:

непроведение расчетов через регистраторы;

невыдача фискальных чеков установленного образца;

реализация неучтенных товаров;

продажа подакцизной продукции без лицензий.

Одним из самых эффективных инструментов контроля стал хронометраж хозяйственных операций в заведениях, декларировавших минимальные выручки. Во время таких мероприятий объемы операций через РРО/ПРРО в среднем возрастали на 20% – что свидетельствует о существенном занижении реальных доходов.

Самые резонансные случаи

Отмечается, что проверки проводились в том числе в выходные дни и охватили заведения на верхних станциях подъемников и перекрестках горнолыжных трасс. В результате работы сотрудники ДПС обнаружили таких нарушителей:

гостинично-ресторанный комплекс со СПА – 11 неоформленных работников, продажа алкоголя без лицензии, нарушения при выдаче чеков. Ожидаемая сумма штрафов – более 250 тыс. грн ;

– неоформленных работников, продажа алкоголя без лицензии, нарушения при выдаче чеков. Ожидаемая сумма штрафов – более ; ресторан на территории Буковеля – расчеты через отмененный РРО, продажа подакцизной продукции без надлежащего отражения в чеках. Ожидаемая сумма штрафов – более 300 тыс. грн ;

– расчеты через отмененный РРО, продажа подакцизной продукции без надлежащего отражения в чеках. Ожидаемая сумма штрафов – более ; магазин – сразу 5 нарушений: невыдача чека, отсутствие акцизных марок в чеке, безлицензионная деятельность, реализация неучтенного товара и неоформленный работник. Изъято более 470 бутылок алкоголя без акцизных марок на сумму более 125 тыс. грн. Ожидаемая сумма штрафов – более 700 тыс. грн.

