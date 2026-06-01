Утром местами туман и тепло: прогноз погоды по Киевской области на 1 июня

В Киевской области в понедельник, 1 июня, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 1 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. По области утром местами туман. Температура по области днем 15-20°С; в Киеве днем 18-20°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, уже утром небо в Киеве затянулось облаками, которые так и не будут исчезать до конца дня. Без осадков.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

