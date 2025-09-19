Бегал по балюстраде между эскалаторами на станции метро 'Крещатик': полицейские Киева установили хулигана. Фото и видео

В Киеве правоохранители установили личность юноши, который причастен к хулиганству в столичной подземке. Злоумышленник бегал по балюстраде между эскалаторами и повредил рекламный светильник.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Парню грозит уголовная ответственность.

Как рассказали правоохранители, информацию о хулиганских действиях в метрополитене Киева они обнаружили в соцсетях.

"Так, появилось видео, на котором неизвестный парень бежал по балюстраде между эскалаторами станции метро "Крещатик", цепляясь рукой за рекламные светильники. В частности, один из них он сломал, чем нанес рекламной компании материальный ущерб", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские установили нарушителя – им оказался 19-летний уроженец Черкасской области, который недавно приехал в столицу на заработки.

По факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а нарушителю сообщили о подозрении. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы.

