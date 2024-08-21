Уменьшит пробки: Кличко показал, как идет последний этап работ по реконструкции транспортной развязки на Оболони. Фото и видео

В Киеве проходит завершающий этап работ по реконструкции транспортной развязки в Оболонском районе. Специалисты, в частности, построили подземный пешеходный переход с пандусами и установили наружное освещение.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале. Кроме того, рабочие ремонтируют участок проезжей части по улице Богатырской.

"Завершаем основной комплекс работ по реконструкции транспортной развязки на Оболони. Открыть движение со съездами и заездами на новый путепровод планируем до конца лета. Вскоре завершим все работы по благоустройству территории. Проезд по путепроводу – улице Полярной через Богатырскую – открыли в мае", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, специалисты уже устроили съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки. Было установлено наружное освещение, перильное и барьерное ограждение, переустроили инженерные сети.

Построен и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения – были учтены все требования по инклюзивности.

"Реконструкция этой развязки увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в этой части Оболони. Также идет ремонт участка проезжей части на улице Богатырской. Устраивают дорожное полотно (расширяют проезжую часть), обустраивают тротуары и велодорожки, устанавливают опоры освещения. А также переустраивают инженерные сети", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет ремонт дороги на участке Большой кольцевой – от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое. В частности, специалисты завершили устройство сети дождевой канализации и подготовили щебеночное основание, на которое устраивают три слоя асфальта.

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