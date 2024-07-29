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Движение планируют открыть в конце лета: Кличко показал, как ремонтируют один из участков Большой кольцевой дороги. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
1,1 т.
Мэр проверил, как продолжаются ремонтные работы

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет ремонт дороги на участке Большой кольцевой – от Жулянского путепровода до поворота к городу Вишневое. В частности, специалисты завершили устройство сети дождевой канализации и подготовили щебеночное основание, на которое устраивают три слоя асфальта.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Движение обновленным участком планируют открыть в конце лета.

"Проверил, как идет ремонт дороги на участке Большой кольцевой – от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое. Ее протяженность свыше 1,5 км. Работы здесь приступили в сентябре 2023 года", – рассказал Кличко.

Движение планируют открыть в конце лета: Кличко показал, как ремонтируют один из участков Большой кольцевой дороги. Фото
Движение планируют открыть в конце лета: Кличко показал, как ремонтируют один из участков Большой кольцевой дороги. Фото
Движение планируют открыть в конце лета: Кличко показал, как ремонтируют один из участков Большой кольцевой дороги. Фото

По словам мэра Киева, дорожники уже завершили обустройство сети дождевой канализации. Для продления износостойкости и срока эксплуатации покрытия дороги устроили щебеночное основание, на которое устраивают три слоя асфальта.

Капитальный ремонт специалисты производят с учетом принципов безбарьерности. В частности, на пешеходных переходах снизят бордюры и обустроят тактильную плитку. А на перекрестке улицы Григорьевича-Барского с Кольцевой дорогой уже переустроили подземный пешеходный переход пандусами.

Движение планируют открыть в конце лета: Кличко показал, как ремонтируют один из участков Большой кольцевой дороги. Фото
Движение планируют открыть в конце лета: Кличко показал, как ремонтируют один из участков Большой кольцевой дороги. Фото
Движение планируют открыть в конце лета: Кличко показал, как ремонтируют один из участков Большой кольцевой дороги. Фото

"Движение по большому обновленному участку откроем в конце лета. Благоустройство на объекте будет завершено в сентябре. Большая кольцевая – одна из важных артерий. Часть ее участков была не на балансе столицы – и долго их не ремонтировали. Получив их на баланс, город начал постепенно обновлять эту магистраль", – добавил Кличко.

Движение планируют открыть в конце лета: Кличко показал, как ремонтируют один из участков Большой кольцевой дороги. Фото
Движение планируют открыть в конце лета: Кличко показал, как ремонтируют один из участков Большой кольцевой дороги. Фото
Движение планируют открыть в конце лета: Кличко показал, как ремонтируют один из участков Большой кольцевой дороги. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение поездов по обновленной "синей" ветке метро запустят осенью. Он заверил, что работы продолжаются круглосуточно.

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