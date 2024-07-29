Движение планируют открыть в конце лета: Кличко показал, как ремонтируют один из участков Большой кольцевой дороги. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет ремонт дороги на участке Большой кольцевой – от Жулянского путепровода до поворота к городу Вишневое. В частности, специалисты завершили устройство сети дождевой канализации и подготовили щебеночное основание, на которое устраивают три слоя асфальта.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Движение обновленным участком планируют открыть в конце лета.

"Проверил, как идет ремонт дороги на участке Большой кольцевой – от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое. Ее протяженность свыше 1,5 км. Работы здесь приступили в сентябре 2023 года", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, дорожники уже завершили обустройство сети дождевой канализации. Для продления износостойкости и срока эксплуатации покрытия дороги устроили щебеночное основание, на которое устраивают три слоя асфальта.

Капитальный ремонт специалисты производят с учетом принципов безбарьерности. В частности, на пешеходных переходах снизят бордюры и обустроят тактильную плитку. А на перекрестке улицы Григорьевича-Барского с Кольцевой дорогой уже переустроили подземный пешеходный переход пандусами.

"Движение по большому обновленному участку откроем в конце лета. Благоустройство на объекте будет завершено в сентябре. Большая кольцевая – одна из важных артерий. Часть ее участков была не на балансе столицы – и долго их не ремонтировали. Получив их на баланс, город начал постепенно обновлять эту магистраль", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение поездов по обновленной "синей" ветке метро запустят осенью. Он заверил, что работы продолжаются круглосуточно.

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