"Укрзализныця" предупредила об изменениях в движении ряда пассажирских поездов в Киевской области: что произошло

В Киевской области в понедельник, 14 августа, произошло транспортное событие с грузовым поездом. В результате этого ряд поездов в ближайшее время будут прибывать в столицу измененным маршрутом и с задержкой.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укзалізниці". Это также может касаться пригородных поездов, следующих через Фастов и Белую Церковь.

"Из-за транспортного события с грузовым поездом в Киевской области, ряд поездов в ближайшее время будут прибывать в Киев измененным маршрутом, с задержкой до 1,5 часов. В обратном направлении поезда также будут следовать с задержкой", - предупредили в пресс-службе.

В "Укрзализниці" уточнили, по измененному маршруту и задержкой будут курсировать поезда:

№729 Черкассы – Киев (и обратный рейс);

№733 Днепр – Киев (и обратный рейс);

№131 Днепр – Львов;

№43 Черкассы – Ивано-Франковск (и обратный рейс);

№731 Запорожье – Киев (и обратный рейс);

№790 Киев – Кременчуг;

№102 Краматорск – Херсон;

№38 Киев – Запорожье;

№80 Киев – Днепр.

"Изменение маршрута для этих поездов может повлечь задержки других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь. "Укрзализниця" максимально оперативно организовала объезд участка, чтобы сократить задержки для поездов: приносим извинения за ситуацию и работаем над скорейшим решением проблемы", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину 11 августа не прибыл поезд из Венгрии, хотя это было запланировано в расписании. Речь идет о рейсе 628 Дебрецен – Мукачево. Причины обозначены как "технические", однако подробности нет.

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