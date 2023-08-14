"Укрзализныця" предупредила об изменениях в движении ряда пассажирских поездов в Киевской области: что произошло
В Киевской области в понедельник, 14 августа, произошло транспортное событие с грузовым поездом. В результате этого ряд поездов в ближайшее время будут прибывать в столицу измененным маршрутом и с задержкой.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укзалізниці". Это также может касаться пригородных поездов, следующих через Фастов и Белую Церковь.
"Из-за транспортного события с грузовым поездом в Киевской области, ряд поездов в ближайшее время будут прибывать в Киев измененным маршрутом, с задержкой до 1,5 часов. В обратном направлении поезда также будут следовать с задержкой", - предупредили в пресс-службе.
В "Укрзализниці" уточнили, по измененному маршруту и задержкой будут курсировать поезда:
- №729 Черкассы – Киев (и обратный рейс);
- №733 Днепр – Киев (и обратный рейс);
- №131 Днепр – Львов;
- №43 Черкассы – Ивано-Франковск (и обратный рейс);
- №731 Запорожье – Киев (и обратный рейс);
- №790 Киев – Кременчуг;
- №102 Краматорск – Херсон;
- №38 Киев – Запорожье;
- №80 Киев – Днепр.
"Изменение маршрута для этих поездов может повлечь задержки других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь. "Укрзализниця" максимально оперативно организовала объезд участка, чтобы сократить задержки для поездов: приносим извинения за ситуацию и работаем над скорейшим решением проблемы", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину 11 августа не прибыл поезд из Венгрии, хотя это было запланировано в расписании. Речь идет о рейсе 628 Дебрецен – Мукачево. Причины обозначены как "технические", однако подробности нет.
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