Украина теряет лучших сыновей: стало известно о гибели военного из Киевской области Назара Гоца. Фото

В Донецкой области 1 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Назар Гоц. Мужественный воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская община получила еще одну печальную весть – погиб наш земляк, солдат Назар Гоц (2003 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в пулеметном отделении взвода огневой поддержки специального назначения роты снайперов одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 1 сентября 2024 года во время выполнения боевых задач в районе населенного пункта Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области. Считался пропавшим без вести.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

