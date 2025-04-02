Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Кирилл Мазан. Фото

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Кирилл Мазан. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 27 марта.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"И еще одно трагическое известие поступило в нашу громаду... Солдат Кирилл Мазан, внешний пилот (оператор) беспилотных летательных аппаратов. Погиб 27 марта 2025 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новоданиловка Пологовского района Запорожской области. Искренние соболезнования родным и близким Кирилла Александровича", – написал Сапожко.

Прощание с защитником Украины состоится в среду, 2 апреля, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136) в Броварах.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, сержант Сергей Шиляев. Жизнь украинского воина оборвалась 17 декабря 2023 года.

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