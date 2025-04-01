Был верен присяге: в Киевской области попрощались с боевым медиком Сергеем Шиляевым. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области, сержант Сергей Шиляев. Жизнь украинского воина оборвалась 17 декабря 2023 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил Макаровский городской голова Вадим Токар.

"Защитник вернулся на щите... 17 декабря 2023 года, в Донецком направлении, в результате штурмовых действий противника, погиб житель Фасевочки, сержант Сергей Шиляев", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 28 января 1998 в городе Каменец-Подольский. В 2001 году с семьей переехал в Макаровщину. В марте 2022 года он принял мужественное решение – присоединиться к рядам ВСУ. Сержант Сергей Шиляев был боевым медиком разведывательного взвода.

"С честью исполнил свой военный долг и отдал жизнь за каждого из нас. Склоняем головы в почете к исполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Он был добрым, искренним и отзывчивым человеком. Дома его ждали родители и родные", – Добавил Токар.

Героя похоронили в Макарове Киевской области

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Требухов Киевской области Игорь Борисенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 29 июля 2024 года.

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