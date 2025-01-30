Ухудшение качества воздуха в Киеве: в КГГА отреагировали на сообщения в соцсетях

В КГГА опровергли информацию, распространенную в соцсетях, о значительном ухудшении качества воздуха в столице в четверг, 30 января. Считающие эти данные датчики при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на загрязнение, что в свою очередь может влиять на завышенные показатели.

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Об этом сообщили в Департаменте по защите окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации. Радиационный фон по всему городу в норме.

Так, утром четверга, 30 января, в соцсетях распространили информацию о якобы существенном ухудшении качества воздуха в столице. На это отреагировали в профильном департаменте КГГА.

"По состоянию на 8:00 30 января уровень загрязненности атмосферного воздуха на правом берегу низкий, на левом – средний", – отметили в пресс-службе.

В то же время, в КГГА отметили, что некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на пыль.

"Это может приводить к интерпретированию тумана как загрязнение, что в свою очередь может влиять на завышенные показатели индекса качества воздуха ", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в четверг, 30 января, облачно, синоптики не прогнозируют осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

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