Облачно и до +11°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 января

В Киевской области в четверг, 30 января, облачно синоптики не прогнозируют осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +11°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 30 января на территории Киевщины. Облачно, без осадков. Температура по области ночью 0-5°С тепла, днем 6-11°С; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 30 января в Киеве облака закроют небо уже утром и продержатся весь день, и только к вечеру начнут медленно рассеиваться. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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