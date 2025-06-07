Угнал авто, которое владелец оставил из-за неисправности: на Киевщине задержали злоумышленника. Подробности и фото

В Фастовском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к угону авто. Злоумышленник сел за руль машины, которую владелец временно оставил на улице.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По словам правоохранителей, к ним обратился мужчина, который сообщил об угоне автомобиля Renault, который заявитель оставил возле автобусной остановки в селе Крушинка из-за неисправности.

"Благодаря проведенным розыскных мероприятий и просмотра записей с камер видеонаблюдения оперативники установили и задержали вора автотранспорта. Им оказался 50-летний местный житель. Правоохранители установили, что фигурант проник в салон автомобиля через багажное отделение и похитил его. В дальнейшем оставил транспортное средство на парковке в Чабанах", – уточнили в пресс-службе.

По факту незаконного завладения транспортным средством открыто уголовное производство (часть 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины), а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к угону авто. Злоумышленник, работая на автомойке, решил покататься на Jeep Cherokee клиентки.

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