На Киевщине пьяный работник автомойки угнал авто клиентки. Подробности дела и фото

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к похищению угона авто. Злоумышленник, работая на автомойке, решил покататься Jeep Cherokee клиентки.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась 50-летняя женщина и сообщила, что накануне оставила на автомоечном сервисе в селе Крюковщина собственный автомобиль для проведения химчистки салона. Когда она пришла забрать машину, то ее уже не было.

"Полицейские установили, что новый 25-летний работник автомойки воспользовавшись доверием клиентки и тем, что Jeep Cherokee был оставлен на территории мойки, самовольно уехал на нем", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника оперативно нашли и задержали - прибор "Драгер" обнаружил в его крови 1,38 промилле алкоголя. По факту угона авто открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали работника СТО, который, по информации следствия, похитил и разбил чужую машину. После ДТП он скрылся с места происшествия.

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