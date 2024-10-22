Убежал, чтобы увидеть брата: в Киевской области полицейский вернул домой 5-летнего путешественника. Фото

В одной из школ Фастовского района Киевской области учителя заметили маленького мальчика. Как оказалось, 5-летний малыш ушел из дома и пришел в учебное заведение, чтобы увидеть брата.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Родителей еще раз призвали не оставлять детей без присмотра.

По словам правоохранителей, они получили уведомление от учителей о том, что в одном из учебных заведений они заметили 5-летнего мальчика.

"Работник ювенальной превенции Фастовского управления полиции Ярослав Петручик оперативно прибыл на место и установил, что ребенок самостоятельно преодолел почти полтора километра, чтобы увидеть старшего брата, но ошибся школой. Как выяснилось, пока мама была на работе, за мальчиком присматривала бабушка. Однако стоило ей отвлечься, как маленький путешественник вышел из дома сам", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранитель установил место жительства ребенка и вернул его домой, а затем пообщался с родными маленького путешественника, чтобы предотвратить подобные случаи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в многоэтажном доме в лифте застряла 4-летняя девочка. Чтобы освободить ребенка из ловушки, на место вызвали спасателей.

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