'У меня там муж. Уж, может, неживой': новые данные о последствиях атаки РФ на Киев, состоянии пострадавших и разборе завалов. Фото и видео

В результате российской атаки на Киев в ночь на 24 апреля пострадали 70 человек, из которых 31 – находится в больнице. Под завалами могут еще находиться люди.

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На местах происшествия продолжают работать все службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В больницах столицы в настоящее время находится 31 человек, в том числе – 5 детей. Всего в результате ночной атаки пострадали 70 человек. По поводу погибших – окончательная информация уточняется. Спасатели продолжают разбирать завалы в двух поврежденных домах в Святошинском районе", – написал Кличко.

По словам одной из жительниц дома Натальи, в которую попала российская ракета, под завалами остается ее муж, "уж может неживой. Этот мир жесток". Киевлянка добавила, что из поврежденного дома, в котором прожила 22 года, выбралась самостоятельно.

"Заработала сама. Дворником… Собачка выжила, а трое кошек погибли", – поделилась пострадавшая.

Кроме того, в Святошинском районе в результате удара РФ была повреждена выставка старинных полотенец XIX века. Экспозиция готовилась к пасхальным праздникам в детском клубе, у которого упала ракета.

"Эти полотенца – все, что нам удалось спасти. Клуба нет, там внутри страшно, нас туда не пускают. Клуб был новый, отремонтированный. В него ходили многие дети, было много кружков. Надеемся, что мы его восстановим", – рассказала директор подростковых клубов "Счастливое детство" Светлана Сова.

Напомним, Российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом. По состоянию на 8:00 известно о девяти погибших и более 70 раненых, среди которых – дети и беременная женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Киевскую область. Враг обстреливал регион ракетами и дронами-камикадзе.

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