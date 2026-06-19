Тяжелая утрата: в Киевской области простились с военнослужащим Павлом Шиманским. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Павел Шиманский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 31 декабря 2023 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Снова тяжелая утрата в Боярской общине. 31 декабря 2023 года вблизи села Вербовое Пологовского района Запорожской области во время выполнения воинского долга погиб солдат Павел Шиманский", – говорится в сообщении.

Герой родился 5 сентября 1990 года в Киеве. Все время проживал в городе Боярка. После окончания школы работал сварщиком на заводе "ВЕНТС". Встал на защиту Украины 6 октября 2023 года.

–, считавшийся пропавшим без вести, в рамках репатриации тело погибшего воина удалось вернуть в Украину. После проведения ДНК-экспертизы его личность была установлена.

"В скорби остались гражданская жена, братья и сестры…Память о Павле Шиманском вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Похоронили воина 18 июня в Боярке.

Как писал OBOZ.UA, в результате тяжелого ранения 3 июня 2026 года оборвалась жизнь мужественного военного из Михайловки-Рубежовки Киевской области Максима Костюченко. Воин отдал самое дорогое – — свою жизнь – — за независимость и территориальную целостность Украины.

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